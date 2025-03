La copertina del Vademecum

21 Mar 2025

Contro le molestie e intimidazioni nel giornalismo, il Vademecum e i materiali del corso di formazione

Le slide utilizzate dalla relatrici per illustrare i dati contenuti nel report presentato nella sede della Fnsi martedì 11 marzo 2025.

Pubblichiamo, di seguito e in allegato, il report e i materiali utilizzati dalle relatrici durante il corso di formazione che si è svolto martedì 11 marzo 2025 in Fnsi in occasione della presentazione del 'Vademecum contro molestie e intimidazioni in ambito giornalistico', realizzato dalle Cpo Fnsi, Odg e Usigrai e dall'associazione Giulia Giornaliste con il coordinamento della consigliera nazionale Veronica Deriu.



Nella sezione 'Documenti Cpo Fnsi' del sito web è inoltre disponibile una raccolta dei materiali prodotti dalla Commissione pari opportunità dal 2002 a oggi.



I MATERIALI



