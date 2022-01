Valerio Lo Muzio con Giuseppe Giulietti, Mattia Motta e Matteo Naccari (Foto: aser.bo.it)

14 Gen 2022

'Cronisti precari minacciati da no vax e negazionisti: il caso di Valerio Lo Muzio', il 20 gennaio incontro a Bologna

Appuntamento alle 11 nello spazio Ateliersì. Oltre al giornalista, interverranno il presidente, Giuseppe Giulietti, e il segretario generale aggiunto della Fnsi, Mattia Motta e il presidente dell'Aser, Matteo Naccari.

L'Associazione Stampa Emilia-Romagna convoca per giovedì 20 gennaio 2022, alle 11, nello spazio Ateliersì di via San Vitale 69, a Bologna, una conferenza stampa su "Cronisti precari minacciati da no vax e negazionisti: il caso di Valerio Lo Muzio".



Oltre al giornalista, interverranno il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti, il segretario generale aggiunto della Fnsi, Mattia Motta e il presidente dell'Aser, Matteo Naccari.



Prima della conferenza stampa, il presidente Giulietti incontrerà anche i giornalisti precari della regione.