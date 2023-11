Ddl Diffamazione, il 14 dicembre manifestazione in piazza a Roma

30 Nov 2023

Ddl Diffamazione, il 14 dicembre manifestazione e Consiglio nazionale straordinario in piazza

«Un testo che mette a repentaglio l'autonomia dei cronisti e, di conseguenza, il diritto dei cittadini ad essere informati», denuncia la Fnsi. Appuntamento alle 10 a Santi Apostoli, Roma.

Giornalisti in piazza per sensibilizzare opinione pubblica e addetti ai lavori sui pericoli cui si troverebbe esposto il diritto di cronaca se passasse il Disegno di legge di riforma della diffamazione in discussione al Senato.



«Un testo che riteniamo metta a repentaglio l'autonomia dei cronisti e la libertà di informazione e, di conseguenza, il diritto stesso dei cittadini ad essere informati», rileva la Fnsi.



Per lanciare l'allarme, il sindacato ha deciso di convocare per giovedì 14 dicembre 2023 una riunione straordinaria del Consiglio nazionale alla quale sono invitati a partecipare, insieme a colleghe e colleghi, i rappresentanti degli organismi della categoria, parlamentari, magistrati.



L'appuntamento è alle 10 nella piazza romana di Santi Apostoli. Obiettivo: tenere accesi i riflettori sulla proposta di legge all'attenzione della Giustizia di palazzo Madama.



«Insieme con l'Ordine nazionale dei giornalisti abbiamo denunciato in conferenza stampa le preoccupazioni della categoria e chiesto con forza modifiche al testo. Modifiche che non sono arrivate, nonostante gli emendamenti presentati da parlamentari di diversi schieramenti politici», osserva la Fnsi.