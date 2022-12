La sede della Biblioteca Casanatense di Roma (Foto: casanatense.beniculturali.it)

13 Dic 2022

De Palo - Toni, Giulietti: «Al fianco delle famiglie nella ricerca di verità e giustizia»

Partecipando all'iniziativa organizzata alla Biblioteca Casanatense di Roma, il presidente della Fnsi ha assicurato che «sosterremo ogni iniziativa volta ad arrivare ad individuare mandanti ed esecutori dell'assassinio di Graziella e Italo, anche la luce dell'impegno assunto dalla presidente Meloni».

«Siamo e saremo al fianco dei familiari di Italo Toni e Graziella De Palo nella ricerca di verità e giustizia sulla sorte dei loro cari». Lo ha detto il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, intervenendo martedì 13 dicembre 2022 all'iniziativa "La scomparsa di Graziella De Palo e Italo Toni" organizzata alla Biblioteca Casanatense di Roma.



Giulietti ha portato il saluto del sindacato dei giornalisti e assicurato che «sosterremo ogni iniziativa volta alla riapertura delle inchieste per arrivare ad individuare mandanti ed esecutori dell'assassinio di Graziella De Palo e Italo toni, anche la luce dell'impegno assunto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni».



All'incontro, insieme con i familiari dei due giornalisti scomparsi in Libano il 2 settembre 1980, era presente anche l'avvocato Giulio Vasaturo, che assiste la Fnsi in numerosi processi nei quali il sindacato è costituito parte civile al fianco dei colleghi.