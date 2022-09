Il ricordo dell'eccidio di Vinca (Fivizzano) nell'agosto 1944 (Foto: @Artventuno)

01 Set 2022

Minacce all'informazione, Giulietti a Venezia: «Non basta la solidarietà, servono azioni concrete»

In Laguna per la presentazione del trailer "Il coraggio della memoria. Le stragi nazifasciste a Fivizzano", il presidente Fnsi è tornato sul tema delle "molestie" ai cronisti e al diritto di cronaca per chiedere provvedimenti urgenti a tutela di chi, pur di informare i cittadini, mette a repentaglio la propria incolumità.

«Dopo la solidarietà servono azioni concrete, sanzioni, provvedimenti cautelari nei confronti di chi "molesta" i cronisti e il diritto di cronaca». Da Venezia, dove si trova per la presentazione dell'anteprima del trailer "Il coraggio della memoria" sulle stragi nazifasciste del 1944 nel Comune di Fivizzano, il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti, torna con queste parole sul tema delle minacce ai cronisti di recente sollevato, ancora una volta, dal sindacato dei giornalisti dopo gli episodi registrati negli ultimi giorni.



«Grazie a chi ha voluto il docufilm sulla strage di Fivizzano. Guardarlo aiuta a capire che non può esistere parificazione tra boia e vittime, tra invasori e invasi, tra camicie nere e partigiani», rimarca poi Giulietti che - sempre su Twitter - ricorda infine Italo Toni e Graziella De Palo di cui domani, 2 settembre, ricorre l'anniversario della scomparsa, in Libano, nel 1980.