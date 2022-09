Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi

31 Ago 2022

Cronisti minacciati, Fnsi: «Colleghi sempre più nel mirino nel disinteresse di partiti e istituzioni»

Tempi e toni della campagna elettorale «portano il governo e le forze politiche a ignorare il preoccupante fenomeno delle aggressioni ai giornalisti», denuncia il sindacato, che torna a chiedere «misure efficaci per salvaguardare il ruolo della buona informazione».

«I toni e i tempi della campagna elettorale portano il governo e le forze politiche a ignorare il fenomeno sempre più preoccupante delle aggressioni e delle minacce ai cronisti. Ormai non passa giorno senza che tentativi di linciaggio e minacce di morte, soprattutto attraverso i social, non raggiungano giornalisti in prima linea contro mafie, malaffare o semplicemente impegnati a smontare le mirabolanti affermazioni di qualche leader politico». A lanciare l'allarme è, ancora una volta, la Federazione nazionale della Stampa italiana.



«L'elenco è lunghissimo. Negli ultimi giorni è toccato a Mimmo Rubio, Karima Moual, Giacinto Pipitone, Luca Bottura, David Puente, Niccolò Zancan, Alberto Infelise, soltanto per fare alcuni esempi. Noti e facilmente rintracciabili sono anche gli autori delle minacce. Chissà perché, però, nessuna misura a tutela dei cronisti viene adottata dalle autorità competenti», denuncia la Fnsi.



«Il disinteresse per l'informazione accomuna da tempo le forze politiche, ma chi rappresenta le istituzioni non può assistere inerme alla quotidiana azione di killeraggio nei confronti di chi si sforza di fare il proprio dovere di cronista», conclude il sindacato, che torna a chiedere «efficaci misure per contrastare questi fenomeni per salvaguardare il ruolo della buona informazione e tutelare il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati».