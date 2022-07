Una volante della polizia ad Anzio (Foto: @Radio1Rai)

19 Lug 2022

Anzio, aggredita giornalista del Giornale Radio Rai. La solidarietà del sindacato

È successo alla collega Valeria Riccioni. Cdr e Usigrai, oltre a denunciare l'accaduto, «tornano a chiedere condizioni di sicurezza per i cronisti che ogni giorno informano il pubblico garantendo con il loro lavoro il diritto dei cittadini ad essere informati», rilevano i rappresentanti sindacali.

Ancora una giornalista aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro, domenica 17 luglio 2022. Lo denunciano, in una nota congiunta, il Comitato di redazione del Giornale Radio Rai e l'esecutivo Usigrai.



Questa volta è successo alla collega del Gr Rai Valeria Riccioni, «aggredita – scrivono i rappresentanti sindacali – davanti al commissariato di Anzio. Insulti, spintoni, urla solo per aver cercato di fare il proprio dovere. Il Cdr assieme all'Usigrai, oltre a denunciare l'accaduto, tornano a chiedere condizioni di sicurezza per i cronisti che ogni giorno informano il pubblico garantendo con il loro lavoro il diritto dei cittadini ad essere informati».



Alla collega la vicinanza e la solidarietà della Federazione nazionale della Stampa italiana.