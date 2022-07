La protesta dei tassisti a Roma (Foto: Ansa)

Protesta dei tassisti a Roma, urla e spintoni a giornalista. Fnsi: «Basta aggressioni. È ora di intervenire»

Il videomaker, collaboratore dell'agenzia Agtw, stava documentando la manifestazione a due passi da Palazzo Chigi. Un dimostrante si è avvicinato di corsa intimandogli di allontanarsi e strattonandolo.

Urla e spintoni ad un collaboratore dell'agenzia Agtw che stava documentando la protesta dei tassisti a Roma, giovedì 14 luglio, a due passi da Palazzo Chigi. Come si vede in un video rilanciato anche da corriere.it, un manifestante si è avvicinato di corsa intimandogli di allontanarsi e strattonandolo. Il tutto condito dai soliti insulti e le solite accuse agli operatori dei media.



«Ogni occasione è buona per scaricare le frustrazioni su chi ha la sola colpa di svolgere il proprio lavoro di informare i cittadini. Non passa giorno o quasi senza registrare un'aggressione, un episodio di minacce, come se la causa di tutti i mali fosse la stampa», osserva la Fnsi, che esprime solidarietà al collega e rinnova l'appello alle istituzioni e alle forze dell'Ordine ad adoperarsi per consentire ai giornalisti di poter lavorare in sicurezza.



«Federazione nazionale della Stampa italiana e Ordine dei giornalisti – ricorda il sindacato – hanno consegnato alle ministre dell'Interno e della Giustizia, Luciana Lamorgese e Marta Cartabia, una proposta di aggravante per chi "molesta" un cronista nell'esercizio delle sue funzioni. Persino l'Europa chiede interventi a tutela dell'incolumità degli operatori dell'informazione. Forse risposte arriveranno prima da Bruxelles che da Roma».