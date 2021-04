Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale (Foto: @CorteCost)

21 Apr 2021

Diffamazione, Lorusso: «Dal presidente della Consulta un monito importante. Dal governo nessun segnale per il settore»

Aprendo l'Annuario 2020 della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio invita il legislatore a manifestare «una maggiore sensibilità per una questione che tocca uno dei fondamentali della democrazia». Ma oltre all'abolizione del carcere per i cronisti, sono numerosi i temi sui quali non si registrano passi avanti. «Parlamento ed esecutivo hanno cancellato l'informazione e l'editoria dall'elenco delle priorità», rileva il segretario Fnsi.