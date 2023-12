Ileana Bello e Alessandra Costante

13 Dic 2023

Diritti umani e corretta informazione, Amnesty International Italia e Fnsi firmano un protocollo di intesa

L'accordo, di durata biennale, prevede fra l'altro l'organizzazione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione e corsi di formazione per giornalisti e studenti delle scuole di giornalismo.

Amnesty International Italia e Federazione nazionale della Stampa italiana hanno firmato oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, a Roma, un protocollo di intesa per lo sviluppo di progetti comuni finalizzati a diffondere la cultura dei diritti umani, della trasparenza e della corretta informazione e a contrastare disinformazione e linguaggio d'odio.



«Quello che sta accadendo nella guerra tra Israele e Hamas, dopo quasi due anni di combattimenti in Ucraina, ci dimostra quanto sia importante il link fra informazione e Amnesty. Quotidianamente, con gli sbarchi dei migranti sulle coste italiane ci rendiamo conto di quanto bisogno ci sia di tutelare i diritti umani in tutto il mondo. Per questo reputo di grande importanza l'accordo firmato oggi con Amnesty, che ringrazio per l'impegno già dimostrato anche in passato al fianco del sindacato dei giornalisti», afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.



«Siamo felici – dice Ileana Bello, direttrice di Amnesty International Italia – di collaborare con la Federazione nazionale Stampa italiana a questo importante progetto, volto a promuovere una cultura dell'informazione e dei diritti umani basata su competenza, credibilità e trasparenza. Questo protocollo d'intesa strategico è fondamentale nella lotta contro il linguaggio d'odio, la disinformazione e la discriminazione e prevede un costante scambio di informazioni e di esperienza per massimizzare l'efficacia delle nostre iniziative congiunte, a tutela e nel rispetto dei diritti umani».



L'accordo, di durata biennale, prevede fra l'altro l'organizzazione di iniziative pubbliche di sensibilizzazione e di corsi di formazione gratuiti per giornalisti e studenti delle scuole di giornalismo per consentire l'accesso a conoscenze, esperienze e competenze specifiche ai fini della promozione di una cultura dell'informazione e della promozione e tutela dei diritti umani, quali strumenti di prevenzione di tutte le discriminazioni.