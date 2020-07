Lutto | 20 Lug 2020 CONDIVIDI:

È morto il giornalista Massimo Signoretti. Il cordoglio della Fnsi

È scomparso Massimo Signoretti decano del giornalismo italiano. Nato a Roma nel settembre del 1932, Signoretti, dopo l’esperienza lavorativa a Il Giornale d’Italia e a Telesera, era passato alla Rai, diventandone una delle voci più significative come conduttore del GR2. E’ stato in seguito anche vicedirettore del GR unificato. Ma il suo è stato anche un impegno lungo, intenso e appassionato in tutti gli organismi della categoria giornalistica. E’ stato per lunghi anni consigliere dell’Associazione della Stampa Romana e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nonché segretario del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e vicepresidente dell’Inpgi, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Il suo ultimo impegno sindacale è stato quello di vicepresidente dell’Unione Nazionale Giornalisti Pensionati.



Ai familiari e in particolare al figlio, Fabio Massimo, la Federazione della Stampa esprime il più sentito cordoglio anche a nome di tutta la categoria.