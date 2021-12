Il giornalista Massimo Dell'Omo (Foto: repstatic.it)

06 Dic 2021

È morto Massimo Dell'Omo, una vita a Repubblica

Pisano, un passato nella redazione di Paese Sera, è stato un professionista rigoroso, molto stimato dai colleghi. Famose le sue inchieste in Cronaca di Roma, con le quali ribadì con forza l'autonomia del giornale.

È morto sabato 4 dicembre Massimo Dell'Omo, giornalista colonna di Repubblica da capocronista, caporedattore e inviato nei teatri di guerra di tutto il mondo. Pisano, un passato nella redazione di Paese Sera, è stato un professionista rigoroso, molto stimato dai colleghi. Famose le sue inchieste in Cronaca di Roma, con le quali ribadì con forza l'autonomia del giornale.



Poi arrivò la stagione dei reportage come inviato negli scenari di guerra, da Kinshasa a Bagdad e tanti altri. Con i suoi lunghi racconti in privato, in particolare sull'Etiopia e lo scontro con l'Eritrea, pieni di umorismo anche quando parlava di momenti difficili, di pericolo, scortato da uomini armati che lo dovevano difendere e che magari cadevano ubriachi sotto un tavolo.



Aveva settantanove anni. Lascia la moglie Romana Liuzzo, giornalista presidente della Fondazione Guido Carli, che ha dato sui social la notizia della morte. I funerali si svolgeranno martedì 7 dicembre nella Chiesa di San Gioacchino in Prati.