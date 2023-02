Maurizio Costanzo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

24 Feb 2023

È morto Maurizio Costanzo, giornalista e volto noto della tv

Autore e conduttore televisivo, sceneggiatore, autore teatrale, di testi di canzoni e libri, una vita nei giornali e davanti alle telecamere.

È morto a Roma venerdì 24 febbraio 2023 Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore, sceneggiatore, autore di commedie teatrali, testi di canzoni e libri. Nato a Roma il 28 agosto 1938, inizia come cronista di "Paese Sera" nel 1956, per poi passare, fra gli altri, a "Tv Sorrisi e Canzoni" e al settimanale "Grazia", quindi alla direzione della "Domenica del Corriere".



Storico conduttore di programmi in tv e radio, è stato vittima di un attentato mafioso in seguito al suo forte impegno contro la criminalità organizzata. Ha saputo sperimentare inedite forme di collaborazione tra aziende editoriali diverse: resta nella memoria la maratona organizzata nel 1991 con Michele Santoro, trasmessa dall'allora Fininvest assieme alla Rai.



È stato uno dei pochi che ha saputo riconoscere quello che lui stesso definì "grosso errore", ovvero l'adesione alla loggia P2.



Alla famiglia, la vicinanza della Fnsi.