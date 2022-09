Pier Giorgio Liverani (Foto: Archivio Avvenire)

07 Set 2022

È morto Pier Giorgio Liverani, direttore di Avvenire dall'81 all'83

Veronese, laureato in giurisprudenza, giornalista, intellettuale e scrittore, era rimasto legato al quotidiano cattolico con la sua rubrica Controstampa. È stato anche membro del Consiglio nazionale degli Utenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Aveva 93 anni.

È morto Pier Giorgio Liverani, 93 anni, veronese. Era laureato in giurisprudenza, giornalista e scrittore. È stato direttore del quotidiano 'Avvenire' dal 1981 al 1983, di cui è rimasto opinionista con la rubrica Controstampa per diversi anni a seguire. È stato direttore responsabile del mensile 'Sì alla vita' del Movimento per la Vita Italiano e dei 'Quaderni di Scienza & Vita'.



Ha collaborato a varie riviste cattoliche. È stato membro del Consiglio Nazionale degli Utenti presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Da sempre ha fatto parte dell'Azione cattolica, di cui Liverani è stato anche presidente diocesano a Roma.



«Impegnato per anni, anche con responsabilità a livello nazionale, in associazioni di volontariato specialmente attente ai problemi dell'educazione e della comunicazione»: così lo ricorda il quotidiano della Cei. (Ansa)