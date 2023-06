Silvio Berlusconi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Giu 2023

È morto Silvio Berlusconi. La vicinanza della Fnsi alle redazioni Mediaset

L'imprenditore si è spento all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano.

All'età di 86 anni si è spento nella mattinata di lunedì 12 giugno 2023 Silvio Berlusconi. L'imprenditore è morto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato dallo scorso venerdì.



Alle redazioni del Gruppo Mediaset va il cordoglio della Federazione nazionale della Stampa italiana.



«Noi come giornalisti andremo avanti a fare il nostro mestiere, con impegno e dedizione, all'interno di una grande Azienda che lui ha creato nel segno dell'apertura mentale, dell'innovazione e della pluralità». Lo scrive il Cdr a nome di tutti i giornalisti delle redazioni di Tgcom24 esprimendo le condoglianze alla famiglia del presidente Silvio Berlusconi. «La sua scomparsa è un dolore grandissimo per tutti noi - scrive - In questi decenni Silvio Berlusconi ha inciso nel mondo dello sport, della politica e dell'imprenditoria».