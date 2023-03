Il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, al Congresso Fnsi di Riccione

28 Mar 2023

Editoria, Barachini: «Procediamo verso la riforma delle agenzie di stampa»

Il sottosegretario ha firmato il decreto con il quale si costituisce, presso il Die, un Comitato presieduto dal professor Sabino Cassese. Fra i componenti anche il giornalista Mario Calabresi.

«Come annunciato stiamo procedendo alla riforma dei criteri per l'acquisizione dei servizi di informazione primaria». Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, che ha firmato il decreto con il quale si costituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Comitato che si riunirà nei prossimi giorni con il compito di formulare un'apposita «proposta contenente gli elementi necessari ad individuare le agenzie di stampa di rilevanza nazionale». Proposta che «comprenderà, tra l'altro, i criteri e i parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo dei servizi acquisiti con l'utilizzo della procedura negoziata» prevista dal codice dei contratti pubblici.



Come indicato dal comma 5 dell'articolo 17 del cosiddetto 'decreto milleproroghe', le amministrazioni dello Stato e più in generale le amministrazioni pubbliche sono autorizzate ad acquistare, inoltre, servizi di carattere specialistico, settoriale e anche video-fotografico, attraverso un bando o le altre procedure previste dal codice dei contratti pubblici.



Il Comitato è composto dal professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, con funzioni di presidente; da Niccolò Abriani, professore ordinario di diritto commerciale; da Mario Calabresi, direttore di Chora Media; da Giulia Ferrari, magistrato del Consiglio di Stato e da Lorenzo Saltari, professore ordinario di diritto pubblico. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. (Adnkronos)