La prima pagina di 'L'Edicola del Sud' (Foto: Ansa)

24 Nov 2021

Esce in Puglia e Basilicata 'L'Edicola del Sud' diretto da Annamaria Ferretti

Edito dalla società Ledi srl, il quotidiano dedica le prime pagine alle principali notizie di tutte le province pugliesi e poi a quelle di interesse regionale, con focus dedicati ai territori di Bari e di Barletta Andria Trani. Contiene anche un inserto nazionale di 8 pagine che si chiama 'L'Italia'.

È da oggi, 24 novembre 2021, nelle edicole di Puglia e Basilicata la nuova testata giornalistica "L'Edicola del Sud", edita dalla società Ledi srl di Bari. Il quotidiano, 32 pagine a colori, dedica le prime pagine alle principali notizie di tutte le province pugliesi e poi a quelle di interesse regionale, con focus dedicati ai territori di Bari e di Barletta Andria Trani. Contiene anche un inserto nazionale di 8 pagine che si chiama "L'Italia".



«Questo progetto prende vita come servizio rivolto alla comunità alla quale ci onoriamo di appartenere», scrive nell'editoriale la direttora, Annamaria Ferretti. «Vogliamo diventare un'eccellenza, un esempio cui guardare per fare sempre meglio. Dalla parte della comunità operante ed in difesa delle piccole e medie imprese. Anche degli edicolanti che sentiamo essere un riferimento importante».



«L'Edicola del Sud – continua Ferretti – attuerà una comunicazione semplice e popolare, capace di perseguire l'obiettivo di informarvi correttamente ed in tempo reale, proteggendovi dalle fake news e stabilendo con voi – scrive rivolgendosi ai lettori – una relazione di alta qualità».



«Quando nasce un nuovo giornale è sempre una festa – scrivono gli editori Franco Sebastio, Vito Ladisa e Sebastiano Ladisa – non solo perché si celebra l'avvento di una nuova impresa editoriale, che significa nuovi posti di lavoro e opportunità, ma anche perché si tratta di un piccolo evento per la democrazia».



«Una nuova voce - continuano - che andrà ad aggiungersi ed arricchire quelle già presenti sul mercato, offrendo ulteriori chiavi di lettura, nuove prospettive, uno sguardo inedito sui tempi in cui viviamo». (Ansa)