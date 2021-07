Una foto di Valeria Ronzani dal suo profilo Fb (via controradio.it)

19 Lug 2021

Firenze, morta la giornalista Valeria Ronzani. Il cordoglio dell'Ast

Firma prestigiosa del Corriere Fiorentino, «esperta di musica, per anni una delle protagoniste della cronaca e della critica degli avvenimenti culturali non solo della città, ha trovato nella malattia ancora più forza per battersi per i diritti dei disabili e dei più fragili», il ricordo del sindacato regionale.

Il presidente Sandro Bennucci, con tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana, esprime «profondo cordoglio e vicinanza» ai colleghi del Corriere Fiorentino per la scomparsa di Valeria Ronzani, firma prestigiosa della testata, morta a 66 anni e per la quale si svolgerà oggi alle 14.30 una cerimonia funebre alle cappelle dell'Ofisa in via delle Panche 56 a Firenze.



«La grave malattia degenerativa di cui Valeria soffriva – si legge in una nota del sindacato regionale – non l'ha tenuta mai lontana, neanche negli ultimi difficili mesi, dalla professione e da quella curiosità che ne era uno dei tratti distintivi. Laureata in storia dell'arte, esperta di musica e dei complicati meccanismi gestionali delle fondazioni lirico sinfoniche, è stata per anni una delle protagoniste della cronaca e della critica degli avvenimenti culturali non solo di Firenze, la città in cui aveva scelto di vivere e lavorare. Tifosissima della Fiorentina, appassionata di gatti, ha trovato nella malattia ancora più forza per battersi per i diritti dei disabili e dei più fragili».