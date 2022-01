La consegna della targa di Articolo21 a padre Antonio Spadaro

27 Gen 2022

Fnsi e Articolo21 alla redazione di Civiltà Cattolica, padre Spadaro: «La memoria base del futuro»

La visita in occasione della consegna di una targa e della tessera onoraria per i vent'anni di attività dell'associazione al direttore della rivista, che ha ringraziato gli organismi di rappresentanza dei giornalisti per l'impegno nel contrasto al linguaggio dell'odio.

Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, hanno fatto visita alla redazione di Civiltà Cattolica, mercoledì 26 gennaio 2022, in occasione della consegna al direttore padre Antonio Spadaro di una targa e della tessera onoraria per i vent'anni di Articolo21.



Con la portavoce dell'associazione, Elisa Marincola, e i vertici della Fnsi, all'incontro hanno preso parte anche il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e i giornalisti Roberto Natale e Riccardo Cristiano.



«La Giornata della Memoria non è solamente ricordo del passato. La memoria viene dal futuro, da ciò che speriamo o temiamo. Ricordiamo sulla base dei nostri desideri e delle nostre paure. Oggi interroghiamoci dunque su quale mondo vogliamo, su quale società e quale Italia vogliamo», ha detto Spadaro, ringraziando gli organismi di rappresentanza dei giornalisti per l'impegno nel contrasto al linguaggio dell'odio, «perché da esso – ha evidenziato – nascono i peggiori crimini».