La copertina del libro "Roma cento anni fa" (Edizioni All Around)

14 Set 2022

Fondazione Murialdi, in uscita la ristampa di 'Roma cento anni fa' di Miriam Mafai

Nella collana Reprint della Fondazione Murialdi esce in questi giorni, edito da All Around, la ristampa del libro, pubblicato a suo tempo da Paese Sera con introduzione di Amerigo Terenzi, di Miriam Mafai sulla Roma papalina sino all'ingresso delle truppe italiane nel 1870. Il volume, grazie alle capacità narrative di Miriam Mafai, dipinge in un grande affresco la vita dei ceti popolari e borghesi nello Stato pontificio.



"Duecentomila abitanti, dei quali quasi la metà senza professione ma che se la cavavano vivendo di espedienti e di beneficenza. 65 botteghe di fabbri ferrai, 12 di armi, 9 di coltelli, una decina di manifatture di lana, seta e cotone, 38 tipografie, una grande manifattura tabacchi, 20 piccole fornaci, 1.500 orefici, 31 negozi di anticaglie e belle arti, 323 chiese, 221 case religiose, 340 opere pie, 50 alberghi e locande, 30 trattorie e centinaia di osterie: questa era Roma nel 1870". Così inizia la narrazione di Miriam Mafai.