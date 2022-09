La copertina del libro 'Margaret Fuller corrispondente di guerra’ (edizioni All Around)

08 Set 2022

'Margaret Fuller corrispondente di guerra', nuovo volume della Fondazione Murialdi

Edito da All Around per la collana 'Giornalisti nella storia', il libro, a cura di Mario Bannoni, ripercorre il viaggio in Italia, tra il 1847 e il 1850, della giornalista americana riproponendo gli articoli pubblicati dal New York Daily Tribune nei quali raccontava in particolare i moti risorgimentali.

Nella collana "Giornalista nella storia" della Fondazione Murialdi esce in questi giorni, edito da All Around, il libro a cura di Mario Bannoni dal titolo "Margaret Fuller corrispondente di guerra. Quando Roma capitale era un sogno".



Margaret Fuller, giornalista americana, arrivò in Italia nel 1847, sbarcando a Napoli e percorrendo praticamente tutta la penisola con l'obiettivo di documentare sui giornali americani la vita e la politica del nostro Paese. Le sue corrispondenze erano pubblicate sul New York Daily Tribune.



Attraverso i suoi articoli, ripubblicati integralmente e raccolti in questo volume, l'opinione pubblica americana poteva documentarsi sugli avvenimenti italiani e sui suoi moti risorgimentali. Di particolare vividezza sono le sue descrizioni dei mesi della Repubblica romana e del tentativo di costruire della nostra penisola un esempio di democrazia avanzata.