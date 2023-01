La home page della piattaforma formazionegiornalisti.it

27 Gen 2023

Formazione professionale, c'è tempo fino al 30 giugno 2023 per mettersi in regola con i crediti mancanti

La proroga, spiega il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, «è stata consentita in considerazione dell'evento pandemico che ha colpito il Paese».

I giornalisti non in regola con l'obbligo formativo avranno tempo fino al 30 giugno 2023 per mettersi in regola con i crediti mancanti. Lo rende noto il Consiglio nazionale dell'Ordine che - si legge sul sito web del Cnog - ha infatti approvato la proroga di sei mesi concessa dal ministero della Giustizia del triennio 2020-2022 scaduto il 31 dicembre del 2022».



In questi giorni si stanno approntando le modifiche alla piattaforma digitale che presumibilmente potranno essere ultimate a metà febbraio. «La proroga - spiega l'Ordine - è stata consentita in considerazione dell'evento pandemico che ha colpito il Paese».