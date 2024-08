Lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto (Foto: wikimedia.org)

30 Ago 2024

Assostampa, Ussi e Odg Puglia: «Inammissibile il comportamento del presidente del Taranto Calcio»

Il sindacato, il gruppo di specializzazione e l’Ordine regionali: «Al fianco dei colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno e di Telenorba ai quali, nonostante l’impegno e disponibilità dell’ufficio stampa della squadra, sono stati rifiutati gli accrediti per l’ingresso allo stadio».

«Associazione della Stampa e Ussi Puglia, insieme con l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, sono al fianco dei colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno e di Telenorba ai quali, nonostante l’impegno e disponibilità dell’ufficio stampa della squadra, sono stati rifiutati gli accrediti per l’ingresso allo stadio Iacovone di Taranto». Lo si legge in un comunicato congiunto pubblicato sul sito web del sindacato regionale venerdì 30 agosto 2024.



«Il comportamento della società sportiva Taranto – prosegue la nota - è inammissibile nella forma e nella sostanza perché impedisce ai giornalisti delle due testate di esercitare il diritto di cronaca riconosciuto dalla Costituzione. Il presidente della società Massimo Giove, che evidentemente si considera il proprietario dell’impianto, farebbe bene a ritornare sui propri passi e a mettere i due colleghi, così come tutti gli altri giornalisti, nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro che è quello di informare correttamente i cittadini e i tifosi anche tenendo presente che la gara si svolge a porte chiuse».



Il comunicato si chiude con l’assicurazione che «gli enti della categoria continueranno a seguire da vicino la vicenda, pronti a intraprendere ogni azione in tutte le sedi competenti, a cominciare dalla richiesta di intervento del prefetto, per tutelare la professionalità e l’onorabilità dei colleghi, nonché il diritto di cronaca e la dignità della professione giornalistica».