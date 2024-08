Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

30 Ago 2024

Intimidito giornalista, Odg e Sugc: «Apprezzamento per il Comune di Napoli che annulla incontro con i titolari dei chioschi»

Sindacato e Ordine regionali: «Alcuni manifestanti in presidio si sono rivolti verso un cronista, collaboratore de ‘Il Mattino’, che stava documentando la vicenda, “con toni oltraggiosi ed atteggiamenti aggressivi ed intimidatori”».

«L’Ordine dei Giornalisti della Campania ed il Sindacato unitario giornalisti Campania esprimono apprezzamento per la decisone del Comune di Napoli di annullare l’incontro con una delegazione dei titolari dei chioschi». Lo si legge in una nota pubblicata sul sito web del sindacato regionale venerdì 30 agosto 2024.



«La decisione – prosegue il comunicato - è stata assunta, informa una nota del Comune, a seguito del fatto che alcuni manifestanti, in presidio dinanzi la sede del Comune, si sono rivolti verso un giornalista, collaboratore de ‘Il Mattino’, che stava documentando la vicenda, “con toni oltraggiosi ed atteggiamenti aggressivi ed intimidatori”. Ordine dei Giornalisti e Sugc sono al fianco del collega, esprimendo piena solidarietà e annunciando sin d’adesso ogni azione a sua tutela. “La libertà di manifestare deve essere garantita a tutti – concludono – ma nessuna ragione può comprimere il diritto all’informazione”».