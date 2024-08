Camillo Galba (Foto: aser.bo.it)

29 Ago 2024

Aser, dieci anni fa la scomparsa di Camillo Galba

Il giornalista è stato presidente del sindacato regionale dal 2011 al 2011, anno in cui è entrato a fare parte della Giunta esecutiva della Fnsi.

«Ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Camillo Galba, ex presidente di Aser, l’Associazione della Stampa Emilia-Romagna. Galba si spense dopo una breve malattia, l’ultima settimana di agosto del 2014. Aveva solo 57 anni. Da allora riposa nel cimitero di Rivergaro (Pc)». Lo ricorda il sindacato regionale in una nota pubblicata sul suo sito web giovedì 29 agosto 2024.



L’Aser prosegue: «Entrato nella redazione di Libertà, quotidiano di Piacenza, nel 1981, vi ha lavorato fino all’ultimo: aveva la qualifica di vice caposervizio nella redazione Interni Esteri. Per lunghi anni è stato impegnato nel sindacato dei giornalisti, diventando un dirigente di primo piano sia a livello regionale che nazionale. E’ stato vicepresidente dell’Aser ( dal 1998 al 2004) allora guidata da Marco Gardenghi (mancato a sua volta prematuramente nel dicembre scorso) e poi presidente dell’Aser dal 2004 al 2011, anno in cui è entrato a fare parte della Giunta esecutiva della Fnsi (Federazione nazionale della Stampa italiana). Era anche componente del Dipartimento sindacale della stessa Federazione».



L’Assostampa ricorda poi che l’impegno sindacale di Camillo Galba «traeva origine anche dalle esperienze politiche maturate in gioventù all’interno del Partito Liberale Italiano e successivamente nell’Associazione dei Liberali, nonché nell’attività di amministratore pubblico del Comune di Rivergaro, di cui era originario».



La nota si chiude sottolineando che «Camillo Galba era un collega e dirigente sindacale molto stimato per la sua costante disponibilità e per le conoscenze che metteva al servizio dei giornalisti in difficoltà. Rigoroso e assai determinato nel sostenere le proprie convinzioni, mai si sottraeva al confronto ed era sempre rispettoso delle idee altrui, anche di quelle che non condivideva. Si era intensamente speso – in collaborazione con l’amico Giampietro Saviotti) per la realizzazione del Monumento alla Stampa clandestina, inaugurato a Conselice (Ravenna) il 22 aprile 2006 e da allora divenuto simbolo della libertà di stampa. Ogni anno, l’1 ottobre Comune, Aser e Fnsi vi organizzano eventi che richiamano colleghi da tutta Italia. Dopo la morte di Galba, l’Aser ha istituito una borsa di studio annuale che premia i progetti dei ragazzi delle scuole di Conselice».