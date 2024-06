Francia, Snj con Snj-Cgt e Cfdt-Journalistes: «Il 15 e 16 giugno in piazza contro l'estrema destra»

13 Giu 2024

I sindacati dei cronisti: «Una democrazia degna di questo deve avere una stampa indipendente dal potere politico, pluralista, con giornalisti che lavorino in piena libertà».

«Domenica 9 giugno, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, mentre l'estrema destra aveva appena registrato uno dei suoi risultati elettorali più alti alle elezioni europee. I sindacati dei giornalisti, Snj, Snj-Cgt, Cfdt- Journalistes, si uniscono all'appello intersindacale a manifestare il 15 e 16 giugno, in tutte le città della Francia, di fronte alla minaccia di un'estrema destra in grado di ottenere il potere legislativo». È l’appello, diffuso tramite un comunicato stampa giovedì 13 giugno 2024, dalle sigle sindacali francesi Snj, Snj-Cgt, Cfdt- Journalistes.



«Una democrazia degna di questo nome – aggiungono i sindacati transalpini - deve avere una stampa indipendente dal potere politico, pluralista, con giornalisti che lavorino in piena libertà».



