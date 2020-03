Libri | 04 Mar 2020 CONDIVIDI:

'Franciscus in cento parole', in libreria il nuovo lavoro di Lucia Visca

Papa Francesco (Foto: vaticannews.va)

In occasione del settimo anniversario del pontificato, è in libreria il volume "Franciscus in cento parole", un'antologia di citazioni tratte dalle Encicliche, dagli atti, dagli scritti e dai discorsi di papa Francesco, curato dalla giornalista Lucia Visca (prefazione di Fernanda Di Monte, Edizioni All Around).



In 100 parole e 300 citazioni, il libro è un ritratto del Papa più amato e più odiato degli ultimi due secoli, uno spaccato del pensiero e della dottrina di un pontefice che ha promulgato due sole Encicliche, "Lumen fidei" e "Laudato sì", capisaldi della storia della Chiesa Cattolica.



«Francesco, "un uomo di parola", come lo ha definito Wim Wenders nel suo film documentario in cui papa Bergoglio racconta se stesso, non può che essere ritratto attraverso la sua voce», si legge nell'introduzione del libro.