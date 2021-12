Paolo Pepino

16 Dic 2021

Giornalismo toscano in lutto, è morto Paolo Pepino. Il cordoglio di Ast, Odg e Ussi Toscana

Giornalista pubblicista, a lungo collaboratore de La Nazione e di altre testate, e atleta della Rari Nantes Florentia e della nazionale di pallanuoto, avrebbe a breve compiuto 80 anni.

Ci ha lasciato alle prime ore di stamani, 16 dicembre 2021, Paolo Pepino, giornalista, a lungo collaboratore de La Nazione e di altre testate, ma anche atleta con un brillante passato come giocatore di pallanuoto, colonna della Rari Nantes Florentia al tempo di Gianni Lonzi e Gianni De Magistris e con presenze nella nazionale azzurra. A darne notizia, l'Associazione Stampa Toscana, l'Ordine regionale dei giornalisti e il Gruppo toscano giornalisti sportivi.



«Iscritto all'Ordine dei giornalisti della Toscana nell'elenco pubblicisti, e anche all'Associazione Stampa Toscana e al Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, Pepino è stato un giornalista assai attivo per una cinquantina d'anni, portando competenza ed esperienza nei suoi articoli, sempre puntuali e mai banali», ricordano Sandro Bennucci, presidente Ast, Giampaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, Franco Morabito, presidente toscano dell'Ussi, che «esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo e, anche a nome dei rispettivi consigli direttivi e organismi dirigenti, partecipano al dolore della famiglia con la vicinanza e l'affetto di tutti i colleghi».