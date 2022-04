La copertina del 'Questionario Ungp per il futuro della professione'

11 Apr 2022

'Giornalisti fra passato e futuro', in stampa i risultati dell'indagine dell'Ungp. A maggio al Salone del Libro

Gli esiti della ricerca saranno pubblicati in un volume a cura della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, edito da All Around, e poi presentati nel corso di una giornata di studio in Fnsi alla quale saranno invitati i dirigenti di tutti gli Enti della categoria.

È giunta alla fase conclusiva l'indagine dell'Unione nazionale giornalisti pensionati sul futuro della professione avviata nei mesi scorsi con la diffusione capillare di un questionario proposto a colleghe e colleghi in quiescenza, iscritti o non iscritti al sindacato. Il risultato della ricerca verrà pubblicato in un volume dal titolo "Giornalisti fra passato e futuro" (edizioni All Around, 96 pagine) a cura della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi.



"Giornalisti fra passato e futuro" sarà presentato al Salone del libro di Torino (19-23 maggio 2022) e successivamente nel corso di una giornata di studio presso la Federazione nazionale della Stampa italiana, a Roma, alla quale saranno invitati i dirigenti di tutti gli Enti della categoria.



Gli esiti del sondaggio proposto dall'Ungp, cui hanno risposto 884 persone in tutta Italia, sono esaminati analiticamente dalla professoressa Laura Rizzi del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine. Al volume hanno contribuito il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, e dirigenti nazionali dell'Unione pensionati.



Il Comitato esecutivo dell'Unione ha preso atto con soddisfazione dei risultati dell'iniziativa, che fornirà materiali utili all'elaborazione di nuovi progetti in un'ottica di collaborazione fra le generazioni, tanto più necessaria in una fase che vede i diritti dei lavoratori erosi, il sindacato sotto attacco, il precariato dilagante e una continua emorragia di posti di lavoro. (Da: ungp.it)