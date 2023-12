Un momento dell'incontro a Pescara (Foto: streaming da rainews.it)

19 Dic 2023

Giornalisti, incontro a Pescara sulla riforma dell'Ordine

All'iniziativa, lunedì 18 dicembre 2023, anche il presidente del Cnog Carlo Bartoli e la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.

Lunedì 18 dicembre è stata presentata a Pescara la proposta per la riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine nel luglio 2023 a Roma. La legge istitutiva dell'Ordine, che regola anche il percorso di accesso alla professione, è stata approvata sessant'anni fa, nel 1963. All'incontro hanno partecipato il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Bartoli e la segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Alessandra Costante.



«Ce la stiamo mettendo tutta - ha detto Bartoli ai microfoni della Tgr Abruzzo - Abbiamo approvato all'unanimità un progetto per riqualificare e per dare spessore e qualità a chi farà in futuro questa professione. I requisiti, in sintesi, sono: laurea magistrale in giornalismo per chi vuole diventare professionista, laurea triennale per chi vuol fare il pubblicista. Perché non è più possibile svolgere questa professione senza un bagaglio culturale e professionale all'altezza».



Per Alessandra Costante, «la riforma è necessaria e siamo già in ritardo. Stiamo andando nel futuro della professione, in cui si parla di intelligenza artificiale o addirittura di sostituire i giornalisti con le macchine, cosa che ovviamente speriamo che non accada mai, con una legge dell'Ordine che è stata scritta nel 1963. Tutto troppo antico - ha rimarcato la segretaria Fnsi - tutto troppo vecchio. Oggi abbiamo gli addetti stampa e tanti altri colleghi che svolgono la professione giornalistica con specializzazioni che la legge ordinistica non contempla, mentre contempla ancora una anacronistica divisione dei giornalisti tra pubblicisti e professionisti. Io continuo a sostenere che nel migliore dei mondi possibili è giornalista chi fa il giornalista».



