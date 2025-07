Foto: Towfiqu barbhuiya su Unsplash

09 Lug 2025

Giornalisti lavoratori autonomi, entro il 31 luglio il pagamento dei contributi minimi 2025

La scadenza riguarda tutti gli iscritti all'Inpgi che nell'anno di riferimento abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

Giovedì 31 luglio 2025 scade il termine entro il quale i giornalisti lavoratori autonomi sono tenuti al pagamento dei contributi minimi annuali. La scadenza riguarda tutti gli iscritti all'Inpgi che nel 2025 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.



Per i giornalisti con anzianità di iscrizione all'Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. Riduzioni sono previste anche per gli iscritti Inpgi che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, secondo lo schema riportato di seguito:







Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgono l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i coloro i quali, alla data del 31 luglio 2025, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2025 presumono di non svolgerne.



Nel primo caso gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente, ma il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inpgi le modalità con cui svolge la professione utilizzando il Modulo Dichiarazione di attività.



Nella seconda ipotesi i lavoratori sono esentati dal pagamento del contributo minimo previa comunicazione all'Ente tramite il Modulo Cessazione attività, ma - se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2025 pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali - possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.



Con la Circolare n. 4 del 16 maggio 2025, il Servizio contributi e prestazioni dell'Istituto, nel riportare le modalità per effettuare il versamento del contributo, ricordava inoltre che il Cda dell'Ente ha deliberato di consentire il pagamento in tre rate mensili consecutive anticipate a partire dallo stesso mese di maggio.



Tutte le informazioni utili si rimanda alla Circolare Inpgi 4/2025.



