Inpgi, entro il 31 luglio il pagamento dei contributi minimi per il 2023

27 Giu 2023

Anche quest'anno sono previste riduzioni del 50% dell'importo del contributo minimo a beneficio degli iscritti all'Ordine da meno di 5 anni e del contributo soggettivo per i pensionati. Il link alla circolare Inpgi.

Il 31 luglio scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2023 per tutti gli i giornalisti iscritti all'Inpgi che nel corso dell'anno abbiano svolto o stiano svolgendo attività giornalistica in forma autonoma. Lo ricorda l'Inpgi in una nota pubblicata sul blog InpgiNotizie.it.



Gli importi da versare sono i seguenti:





Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto Reddito minimo di riferimento 2.361,33 1.180,66 2.361,33 Contributo Soggettivo (12%) 283,36 141,68 141,68 Contributo Integrativo (4%) 94,45 47,23 94,45 Contributo di maternità 24,90 24,90 24,90 Totale contributo minimo 2023* 402,71 213,81 261,03



(*) Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.



Anche quest'anno, come di consueto, sono previste riduzioni del 50% dell'importo del contributo minimo a beneficio degli iscritti all'Ordine da meno di 5 anni (vale a dire per gli iscritti dopo 31 luglio 2018) e del contributo soggettivo per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2023 risultino già pensionati.



Ulteriori informazioni e indicazioni di dettaglio sui termini e le modalità di pagamento sono reperibili consultando l'apposita Circolare del Servizio Contributi e Prestazioni, pubblicata sul sito web dell'Istituto.



Gli Uffici dell'ente invieranno comunque una nota a tutti i giornalisti tenuti al versamento del contributo minimo per i quali si dispone di un recapito mail o Pec.





Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash