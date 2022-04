La locandina del sit-in (particolare)

29 Apr 2022

Giornata mondiale della libertà di stampa, a Roma presidio all'Ambasciata russa

Sit-in di Fnsi, Amnesty International, Articolo21 con giornalisti, esponenti del mondo della cultura e dell'associazionismo per ricordare croniste e cronisti assassinati negli ultimi anni, fino al conflitto in corso, in Ucraina, Russia, Siria e protestare contro il bavaglio ai media indipendenti russi e bielorussi.

In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa 2022 che si celebra, come ogni anno, il 3 maggio, la Federazione nazionale della Stampa italiana, Amnesty International Italia e l'associazione Articolo21 promuovo un sit-in alle 11, nei pressi dell'Ambasciata della Federazione Russa, a Roma, per protestare contro l'invasione dell'Ucraina e il bavaglio imposto ai media indipendenti russi e bielorussi.



Una delegazione guidata dal presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti renderà omaggio a croniste e cronisti assassinati negli ultimi anni, fino al conflitto in corso, in Ucraina, Russia, Siria, Yemen e ricorderà Anna Politkovskaja, la giornalista dissidente che ha continuato a denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia e in Cecenia e le politiche di Vladimir Putin fino a quando, il 7 ottobre 2006, è stata assassinata con cinque colpi di pistola nell’ascensore del suo palazzo.



Il pensiero è rivolto anche a tutti i giornalisti che si trovano nelle carceri di Turchia, Egitto, Iran, Bielorussia, in Africa e in tutti i luoghi del mondo nel quale la libertà di espressione non è garantita.



«Nella giornata mondiale della libertà di stampa, Amnesty International Italia aderisce all'iniziativa a sostegno dei giornalisti e delle giornaliste che in Russia non possono esercitare il loro diritto a informare l'opinione pubblica: nel ricordo di Anna Politkovskaya e di chi, come lei, ha coniugato la professione giornalistica con la ricerca della verità e la denuncia delle violazioni dei diritti umani», anticipa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia.



All'iniziativa è prevista la partecipazione, fra gli altri, di: Usigrai, Focus on Africa, Giulia Giornaliste, Imbavagliati, Rete NoBavaglio, Confronti, Premio Morrione, Associazione Supolka, Guido D'Ubaldo (presidente Ordine Giornalisti Lazio), Paola Spadari (segretaria Cnog), Flavio Lotti (Coordinatore della Marcia PerugiAssisi), Sindacato Unitario Giornalisti Campania; Mara Filippi (associazione Amici di Roberto Morrione); giornaliste e giornalisti, uomini e donne del mondo della cultura, dell'associazionismo e della politica. (Adesioni in aggiornamento)