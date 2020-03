Gruppo pensionati Sicilia, indetto un premio alla memoria di Orlando Scarlata

Promosso insieme con la famiglia, il concorso sarà riservato a giornalisti italiani professionisti o iscritti al registro dei praticanti di età non superiore ai 40 anni. Il bando sarà diffuso nei prossimi giorni. La cerimonia di premiazione è prevista a Palermo per la seconda metà di ottobre.

La targa nella sede dell'Assostampa Siciliana in ricordo di Orlando Scarlata

Indetto un premio nazionale "Orlando Scarlata" promosso dalla famiglia Scarlata insieme al Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia e aperto alla collaborazione dell'Unione nazionale giornalisti pensionati, di Inpgi, Casagit, Federazione della Stampa, Assostampa Sicilia, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine regionale, Fondazione Murialdi. «Un riconoscimento per onorare la memoria dell'insigne collega scomparso il 20 maggio 2017 – afferma una nota –. Grande giornalista, illuminato dirigente sindacale, segretario dell'Ordine nazionale dei giornalisti, ma anche presidente dell'Ordine regionale, presidente dell'Inpgi e tra i fondatori della Casagit e dell'Unione nazionale giornalisti pensionati, una figura di primo piano per tre generazioni di cronisti italiani».



Il Premio sarà riservato a giornalisti italiani iscritti all'albo dei giornalisti professionisti o al registro dei praticanti di età non superiore ai 40 anni e prevede tre classificati che sapranno raccontare il loro ingresso nella professione tra le difficoltà e le crisi editoriali del terzo millennio. Il bando sarà diffuso nei prossimi giorni, la cerimonia di premiazione è prevista a Palermo per la seconda metà di ottobre. La commissione esaminatrice sarà composta dal presidente dell'Unione nazionale giornalisti pensionati Guido Bossa o da un suo delegato, dal presidente dei giornalisti pensionati Sicilia Natale Conti, da Elide Scarlata, figlia di Orlando, e da rappresentanti degli Enti di categoria che parteciperanno alla iniziativa. (Ansa)