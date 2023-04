La testimonianza di Stella Moris in Fnsi Il presidente Di Trapani con Stella Moris Un momento della presentazione del libro in Fnsi

27 Apr 2023

'Il processo a Julian Assange', presentato in Fnsi il libro di Nils Melzer

Durante l'incontro il presidente Di Trapani ha consegnato a Stella Moris, moglie del fondatore di WikiLeaks, la lettera con cui i sindacati dei giornalisti di 19 Paesi europei concedono al collega australiano la tessera onoraria.

È stato presentato giovedì 27 aprile 2023, nella sala "Walter Tobagi" della Fnsi, il libro di Nils Melzer "Il processo a Julian Assange – Storia di una persecuzione", edito da Fazi Editore. All'evento, cui era presente Stella Moris, moglie del fondatore di WikiLeaks, sono intervenuti, fra gli altri, il coordinatore di Articolo21 Giuseppe Giulietti, l'ex deputato Alessandro Di Battista, il giornalista Vincenzo Vita. A moderare gli interventi, Elisa Marincola portavoce di Articolo21.



Ad aprire il dibattito l'intervento del presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Vittorio di Trapani: «Quella di Julian Assange è una questione che riguarda la libertà di stampa e nel libro sono descritte tutte le bugie e l'opera di delegittimazione di cui è stato vittima il fondatore di WikiLeaks. Il giornalismo non può essere giudicato come un crimine, è uno slogan che porteremo nelle piazze il prossimo 3 maggio, in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa».



Poi Di Trapani ha annunciato: «Oggi saremo a Napoli, il Sugc consegnerà a Stella Moris la tessera onoraria per Julian Assange. Da oggi farà parte della Fnsi e avrà la nostra protezione».



L'iniziativa del sindacato italiano è stata sottoscritta dai sindacati dei giornalisti di altri 18 Paesi europei, che hanno firmato una lettera con cui hanno concesso la tessera onoraria ad Assange. Lettera che Di Trapani ha consegnato a Stella Moris.



La moglie del giornalista australiano, in carcere in Inghilterra dal 2019, non ha nascosto la sua emozione: «È stata una bellissima sorpresa per me scoprire che così tanti sindacati hanno offerto la tessera onoraria a Julian, non era per nulla scontato e rafforzerà notevolmente lui e la sua battaglia. Il caso contro Julian rappresenta la più grave minaccia alla libertà di stampa nel mondo. La verità è la nostra ultima linea di difesa. Voglio che mio marito torni a casa ma bisogna capire che la sua libertà riguarda tutti noi e il nostro diritto di vivere in una società civilizzata. Il 3 maggio è la Giornata mondiale della libertà di stampa e chiedo a tutti voi di prendere posizione e difendere i valori in cui crediamo».