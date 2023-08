Una prima pagina del Sole 24 Ore (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Ago 2023

Il Sole 24 Ore taglia del 20% i compensi dei collaboratori

La comunicazione ai giornalisti in una mail inviata dall'azienda il 31 luglio per il 1° agosto. «L'ennesima dimostrazione di come la forte componente del lavoro freelance nel settore dell'editoria venga colpita senza tanti scrupoli dalla chi gestisce giornali e riviste», afferma il presidente dell'Alg Paolo Perucchini.

«Il Gruppo Sole 24 Ore si distingue per il totale disinteressamento al futuro dei suoi giornalisti». Lo denuncia l'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Nella tarda mattinata di lunedì 31 luglio 2023, spiega l'Assostampa, i collaboratori si sono visti recapitare una semplice mail in cui si annuncia il taglio del 20% dei compensi a far data dal 1° agosto.



Come si spiega nella mail inviata dall'azienda, «nonostante il risanamento dei conti del gruppo faticosamente ottenuto» e l'impegno di «ogni giorno per mantenere sia l'alta qualità della nostra proposta editoriale sia un andamento soddisfacente dei conti aziendali», al collaboratore viene chiesto di «continuare ad aiutarci in questo percorso con il Suo prezioso contributo, ma al tempo stesso ci vediamo costretti a proporre una revisione del compenso fin qui erogato. A partire dal 1° agosto l'importo a Lei riconosciuto sarà ridotto del 20%».



«Questa è l'ennesima dimostrazione di come la forte componente del lavoro freelance nel settore dell'editoria venga colpita senza tanti scrupoli dalla chi gestisce giornali e riviste», afferma il presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, Paolo Perucchini.



Per il sindacato lombardo dei giornalisti è necessario «attivare nel più breve tempo possibile un tavolo di confronto con ogni singolo editore per porre fine a questi comportamenti non rispettosi della dignità del lavoro non contrattualizzato. Che questo comportamento, poi, venga adottato dal quotidiano di Confindustria la dice lunga su come gli imprenditori italiani considerino il lavoro non contrattualizzato: un bacino di manodopera a basso costo a loro disposizione».



L'Alg invita quindi «tutti i Comitati di redazione a vigilare la situazione nelle loro realtà sollevando il problema, laddove si registrino casi come questi, e aprendo una stagione di confronto sull'organizzazione del lavoro. La Lombarda sarà al fianco di ciascun collaboratore, freelance, lavoratore autonomo vittima di questi comportamenti, mettendo a disposizione il proprio staff, anche legale, per valutare le azioni più opportune».