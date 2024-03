Tommaso Cerno (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

01 Mar 2024

Il Tempo, Tommaso Cerno è il nuovo direttore

L’ex senatore del Pd subentra a Davide Vecchi, che ha guidato il quotidiano di piazza Colonna per due anni.

Cambio di direzione a Il Tempo. Tommaso Cerno è il nuovo direttore del quotidiano della famiglia Angelucci. Prende il posto di Davide Vecchi, che ha guidato il giornale di piazza Colonna per due anni. Gli editori hanno scelto il giornalista friulano, 49 anni, già direttore del settimanale L'Espresso e del Messaggero Veneto e condirettore de La Repubblica. Lo spiega una nota dell'editore. Cerno lascia il quotidiano L'identità, che ha diretto negli ultimi due anni.



«Ringrazio l'editore per la fiducia, il direttore Vecchi per il giornale vivo e forte che eredito, i giornalisti e le firme del Tempo - dice il neo direttore Cerno -. Il nostro quotidiano appartiene ai lettori ed è stato per decenni l'autorevole voce di Roma e dell'Italia. Prometto che così resterà, libero e forte per raccontare la Capitale e il Paese nel mondo che cambia». (Ansa)