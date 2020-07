Iniziative | 29 Lug 2020 CONDIVIDI:

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Fico: «Fare tutti i passi necessari per raggiungere la verità»

Lo scrive il presidente della Camera su Facebook, annunciando che saranno messe «a disposizione della Procura di Roma tutte le intercettazioni richieste realizzate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che ha lavorato sul caso nella XIV legislatura».

Da sinistra: Mariangela Gritta Grainer, Roberto Fico e Giuseppe Giulietti (Foto: @roberto.fico.5)

«Fare tutti i passi necessari per raggiungere la verità sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. È un impegno che ho ribadito qualche giorno fa incontrando il Comitato che da anni richiede che sia fatta chiarezza sull'uccisione della giornalista del Tg3 e del suo operatore, avvenuta a Mogadiscio nel 1994. Coerentemente con questo oggi in Ufficio di Presidenza abbiamo deciso che la Camera metterà a disposizione della Procura di Roma tutte le intercettazioni richieste realizzate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta che ha lavorato sul caso nella XIV legislatura». Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico.

«Si tratta – spiega – di circa mille pagine, 10 cd con settemila file audio: una documentazione attualmente coperta da segreto funzionale. Sarà l'autorità giudiziaria a valutare poi, in relazione alle esigenze processuali, tempi e modi della declassificazione. A distanza di 26 anni da quel doloroso episodio non possiamo risparmiare i nostri sforzi per raggiungere la verità su un episodio ancora oscuro».