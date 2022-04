La sede dell'Inpgi a Roma

21 Apr 2022

Inpgi2, prorogato al 31 dicembre 2024 il programma di welfare in collaborazione con Casagit

I 3.200 giornalisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'Istituto di previdenza che avevano già aderito all'iniziativa potranno continuare a beneficiare dell'assistenza sanitaria integrativa con rimborso a carico dell'Ente. Lo ha stabilito il Comitato amministratore nella riunione di giovedì 21 aprile 2022.

Proroga fino al 31 dicembre 2024 per la copertura sanitaria integrativa offerta da Casagit in favore dei 3.200 giornalisti lavoratori autonomi iscritti all'Inpgi che già beneficiano della misura di welfare con rimborso economico del relativo onere a carico dell'Istituto di previdenza. Lo ha stabilito il Comitato amministratore della Gestione separata nella riunione di giovedì 21 aprile 2022.



L'iniziativa – sperimentale e per la durata di un triennio, a far data dal luglio 2019 – era stata avviata con lo scopo di incrementare l'offerta di prestazioni, rispetto alle tipiche tutele previdenziali, in favore degli iscritti alla Gestione separata dell'Istituto, introducendo nuovi strumenti di welfare.



«Lo stanziamento per il finanziamento del programma di assistenza sanitaria integrativa – si legge sul blog InpgiNotizie.it – era pari a 3 milioni di euro annui, per complessivi 9 milioni, ed era idoneo a coprire l'onere della quota di adesione volontaria fissata in 500 euro annui per coloro che avessero deciso di iscriversi alla Casagit. L'iniziativa ha riscosso un alto gradimento da parte dei destinatari, tanto che ad aderire al programma sono stati ben 3.200 giornalisti, rispetto ai 5.394 potenziali beneficiari, che rappresentano il 60 per cento degli aventi diritto».



Tenuto conto che alla data di scadenza del triennio di vigenza del programma non risulta esaurito l'intero stanziamento previsto, e che quindi sono disponibili risorse residue comunque vincolate alle medesime tutele e condizioni per le quali sono state impegnate, il Comitato amministratore ha dunque ritenuto utile continuare ad assicurare il rimborso delle quote di adesione dei colleghi che hanno aderito all'iniziativa varata dall'Inpgi.