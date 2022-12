Inps, nell'estratto conto contributivo anche i periodi ex Inpgi (Foto: @INPS_it)

12 Dic 2022

Inps, nell'estratto conto contributivo anche i periodi ex Inpgi

I giornalisti che dal 1° luglio 2022 sono passati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti potranno accedere al proprio fascicolo previdenziale entrando nell'area riservata "MyInps" e potranno segnalare eventuali anomalie tramite il servizio dedicato.

A partire da lunedì 12 dicembre 2022, l'estratto conto contributivo dei giornalisti lavoratori dipendenti - che dal 1° luglio 2022 sono passati dalla gestione principale della Cassa previdenziale della categoria all'Inps - esporrà, nella sezione "Regime generale", i periodi ex Inpgi correlati a lavoro subordinato di natura giornalistica. Lo rende noto l'Inps con il messaggio 7 dicembre 2022, n. 4436.



A partire dalla stessa data, spiega ancora l'Istituto nazionale di previdenza sociale, il Casellario dei lavoratori attivi elencherà gli stessi periodi come di competenza dell'Inps.



Gli iscritti ex Inpgi potranno consultare il proprio estratto conto online, accedendo, con SPID, CIE o CNS, all'area riservata "MyInps" e potranno segnalare eventuali anomalie presenti nell'estratto tramite il servizio dedicato, al seguente percorso: Fascicolo previdenziale > Segnalazione di anomalie su estratto conto > Settore privato > Nuova segnalazione > Dipendenti e autonomi > Lavoro dipendente in aziende non agricole.