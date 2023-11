La nuova sede della Fnsi in via delle Botteghe Oscure L'ingresso della nuova sede della Fnsi La nuova sala Walter Tobagi della Fnsi

24 Nov 2023

La Fnsi cambia sede: nuovi spazi nel segno della tradizione con lo sguardo rivolto al futuro

La casa dei giornalisti italiani ha un nuovo indirizzo. Da lunedì 27 novembre 2023, gli uffici della Federazione nazionale della Stampa italiana si trasferiscono in via delle Botteghe Oscure, 54. Contatti telefonici e indirizzi mail restano quelli di sempre.

La casa dei giornalisti cambia indirizzo. Da lunedì 27 novembre 2023, gli uffici della Federazione nazionale della Stampa italiana si trasferiscono in via delle Botteghe Oscure, 54. Più di 500 metri quadrati al primo piano di un palazzo nel cuore di Roma, fra piazza Venezia e il sito archeologico di Torre Argentina.



Una riorganizzazione degli spazi all'insegna della funzionalità: una rinnovata sala Walter Tobagi capace di ospitare 50 persone durante gli eventi pubblici; una nuova sede anche per l'Unione nazionale giornalisti pensionati; aggiornata, inoltre, l'infrastruttura tecnologica.



Contatti telefonici e indirizzi mail della Fnsi restano quelli di sempre.



Una nuova sede dove conservare la tradizione e la storia ultracentenaria della Fnsi e da dove guardare, al contempo, alle sfide che caratterizzano il presente e il futuro della professione e del sindacato unitario dei giornalisti. Come sempre, al fianco dei lavoratori di un settore che rappresenta «la pietra angolare» di ogni ordinamento democratico.