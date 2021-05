Michele Partipilo (al centro) Foto: Luca Turi via lagazzettadelmezzogiorno.it

10 Mag 2021

La Gazzetta del Mezzogiorno, Michele Partipilo nuovo direttore

Già capo redattore centrale del quotidiano, dal 15 maggio 2021 prende il posto di Giuseppe De Tomaso, alla guida del giornale per 13 anni, che gli editori ringraziano per il lavoro svolto durante il suo incarico.

Dal prossimo 15 maggio il nuovo direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno sarà Michele Partipilo, già capo redattore centrale del quotidiano. Lo comunicano gli editori Sebastiano e Vito Ladisa e il presidente della Ledi srl, Franco Sebastio. Partipilo subentrerà a Giuseppe De Tomaso che gli editori ringraziano per il lavoro svolto durante i 13 anni del suo incarico.



L'annuncio del cambio alla guida del quotidiano, e di una nuova veste grafica, arriva nel giorno del trasferimento della redazione della Gazzetta del Mezzogiorno in un nuova sede, che, si legge fra l'altro in un comunicato dell'editore pubblicato nell'edizione del 9 maggio del giornale, «renderà finalmente possibile la fruizione dell'archivio cartaceo della Gazzetta, dichiarato bene culturale insieme con il marchio della testata».