La home page di lanuovasardegna.it

25 Nov 2021

La Nuova Sardegna passa al Gruppo Sae

Lo comunica il Gruppo Gedi. «Nel ringraziare DBInformation, che dal 2016 ha gestito la testata con professionalità e competenza», l'editore ritiene che il quotidiano «possa aprire ora una nuova pagina della sua storia, costruendo il suo futuro a partire da solide basi», si spiega in una nota.

La Nuova Sardegna cambia proprietà: il Gruppo Gedi comunica di aver sottoscritto un accordo per la cessione della testata al gruppo editoriale SAE, operazione che fa seguito alla cessione – avvenuta nell'ottobre 2020 – di altre quattro testate del gruppo alla stessa SAE.



«Nel ringraziare DBInformation, che dal 2016 ha gestito la testata con professionalità e competenza, Gedi ritiene che la Nuova Sardegna possa aprire ora una nuova pagina della sua storia, costruendo il suo futuro a partire da solide basi».



La concessionaria A. Manzoni & C. – si spiega in una nota – continuerà a realizzare la raccolta pubblicitaria per la testata. (Adnkronos)