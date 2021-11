Francesco Guerrera, nuovo vicedirettore di Repubblica (Foto: repubblica.it)

11 Nov 2021

La Repubblica, Francesco Guerrera nuovo vicedirettore

L'annuncio del direttore Maurizio Molinari. Nato a Milano, 49 anni, una carriera internazionale nel giornalismo economico-finanziario, assumerà l'incarico a partire dal 30 novembre, con delega all'economia.

Francesco Guerrera sarà nominato vicedirettore di Repubblica. Lo ha annunciato il direttore Maurizio Molinari. Nato a Milano, 49 anni, Guerrera – a coronamento di una carriera internazionale nel giornalismo economico-finanziario (Financial Times, Wall Street Journal, Politico) – assumerà il nuovo incarico a partire dal 30 novembre, con delega all'economia. Nel suo curriculum 27 anni di esperienza maturati in Europa, Asia e America a documentare fatti economici di rilevanza internazionale, durante i quali ha contribuito a guidare l'evoluzione digitale delle testate più autorevoli del mondo, seguendone anche gli aspetti tecnologici, organizzativi e commerciali.



Dopo aver completato gli studi superiori a Roma, Guerrera si è trasferito a Londra a studiare alla City University, dove ha conseguito la laurea in Giornalismo ed Economia. Da lì, ha iniziato a Londra una carriera internazionale da reporter specializzato in temi economico-finanziari per varie testate, tra cui il Financial Times. Proprio il quotidiano finanziario londinese lo sceglie come corrispondente prima da Bruxelles (per i temi su concorrenza e mercato unico) e poi da Hong Kong (dal settore bancario alle fusioni e acquisizioni in tutta la regione, tra cui Cina, Corea del Sud, Giappone e Australia).



Nel 2007 il FT lo nomina caporedattore e senior reporter finanziario negli Stati Uniti: dalla sede di New York guida un team di giornalisti seguendo da vicino le vicende legate alla crisi finanziaria del 2008. Quattro anni dopo lascia il FT per assumere l'incarico di Global Finance Editor per il Wall Street Journal: per il più importante quotidiano economico del mondo, Guerrera dirige la copertura delle notizie finanziarie e di mercato su carta stampata, online e per l'agenzia Dow Jones, gestendo un team globale di circa 300 giornalisti.



Un'esperienza pluriennale cui fanno seguito incarichi di responsabilità in Europa presso Politico, Barron's, dove ha guidato sia la parte giornalistica, sia lo sviluppo della strategia aziendale, e più recentemente Global Data, dove ha guidato 60 giornalisti impegnati a produrre notizie per 40 verticali di informazione specializzata.



L'incarico di vicedirettore di Repubblica giunge dopo alcuni anni in cui Guerrera è stato editorialista per La Stampa e per La Repubblica scrivendo su temi di economia e finanzia internazionali.