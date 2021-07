Un momento della cerimonia di premiazione Un momento della cerimonia di premiazione

13 Lug 2021

'Lampedus'Amore', consegnati i premi dedicati alla memoria della giornalista Cristiana Matano

I cronisti selezionati dalla giuria sono Lamberto Rinaldi di Stampa Critica, Salvatore Aloise di Arte Journal, Sara Giudice di Piazza pulita (La7) e Sabrina Pisu de L'Espresso. Riconoscimenti, fra gli altri, anche a Medici Senza Frontiere, agli studenti delle Pelagie e alle eccellenze lampedusane.

Si è conclusa, domenica 11 luglio, con la consegna del premio giornalistico internazionale Cristiana Matano la tre giorni di 'Lampedus'Amore', dedicata alla giornalista prematuramente scomparsa l'8 luglio 2015. I cronisti selezionati dalla giuria sono Lamberto Rinaldi di Stampa Critica, Salvatore Aloise di Arte Journal, Sara Giudice di Piazza pulita (La7) e Sabrina Pisu de L'Espresso.



Durante la serata in piazza Castello, condotta da Laura Cannavò (Mediaset) e Salvo La Rosa (Rtp-Tgs) sono stati consegnati riconoscimenti speciali a Medici Senza Frontiere per i 50 anni a sostegno delle grandi emergenze e per la costante opera umanitaria.



Premi anche al capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia carabinieri di Agrigento; a Vincenzo Partinico, il pescatore che il 24 giugno scorso salvò 24 migranti; agli studenti delle Pelagie che hanno preso parte al corso di formazione sul giornalismo e alle eccellenze lampedusane con la partecipazione dell'Asd Albatros Taekwondo Lampedusa. Ospiti "I Sansoni", Laura Mollica con Giuseppe Greco. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è intervenuto con un videomessaggio.



La manifestazione, organizzata dalla Onlus "Occhiblu", presieduta dal giornalista Filippo Mulè, marito di Cristiana Matano, è stata patrocinata da Regione Siciliana (Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo), dai Comuni di Lampedusa e Palermo, da Coni, Ordine dei giornalisti nazionale e di Sicilia, Federazione nazionale della Stampa italiana, Assostampa Sicilia, Ussi e Parlamento Europeo.