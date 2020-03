Libri | 02 Mar 2020 CONDIVIDI:

'L'antipatico', il 10 marzo in Fnsi la presentazione del libro di Claudio Martelli

Appuntamento in sala Tobagi alle 17. Con l'autore saranno presenti i giornalisti Vittorio Emiliani, Alessio Falconio e Giovanni Valentini.

La copertina del libro 'L'antipatico' (particolare)

Martedì 10 marzo 2020, alle 17, la sala "Walter Tobagi" della Fnsi ospita la presentazione del libro "L'antipatico. Bettino Craxi e la grande coalizione" di Claudio Martelli (edizioni La nave di Tese). Insieme con l'autore ne discuteranno i giornalisti Vittorio Emiliani, Alessio Falconio e Giovanni Valentini.



"A distanza di vent'anni dalla sua morte – scrive Martelli nella prefazione – è possibile e anzi necessario ripensare Craxi e recuperare il suo lascito, per colmare il vuoto lasciato dal riformismo socialista e dal socialismo liberale. La sua figura suscita ancora tante domande e comprenderla può fornire tracce importanti per capire la crisi della sinistra, della democrazia liberale e l'irruzione del populismo e del nazionalismo in Italia e nel mondo. Questo libro non è perciò una biografia: è la storia di un manifesto, politico e intellettuale, è la storia di programmi di governo, di coalizioni, di compromessi, di scelte fatte in un'epoca sfrenata e demonizzata da parte di un uomo enigmatico".