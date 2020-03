Libri | 06 Mar 2020 CONDIVIDI:

'L'antipatico', rinviata la presentazione del libro di Claudio Martelli

L'iniziativa era prevista per martedì 10 marzo nella sede della Fnsi. La nuova data sarà tempestivamente comunicata attraverso i consueti canali di comunicazione.

La copertina del libro 'L'antipatico' (particolare)

Rinviata a data da destinarsi la presentazione del libro "L'antipatico. Bettino Craxi e la grande coalizione" di Claudio Martelli, prevista per martedì 10 marzo 2020, alle 17, nella sala "Walter Tobagi" della Fnsi. La decisione è stata presa in considerazione delle raccomandazioni e delle nuove disposizioni emanate dal governo in materia di contrasto al diffondersi del virus COVID-19.



La nuova data della presentazione sarà tempestivamente comunicata attraverso i consueti canali di comunicazione della Federazione nazionale della Stampa italiana.