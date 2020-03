Libri | 22 Mar 2020 CONDIVIDI:

'L'inventore del giornalismo moderno', Giancarlo Tartaglia racconta Alberto Bergamini

Il video dello storico direttore della Fnsi, autore del volume che narra le vicende del grande giornalista e direttore di giornale. «In tempi di crisi e di epidemie come quella che stiamo vivendo, il giornale è uno strumento fondamentale per capire, conoscere, approfondire e anche per riempire il nostro tempo», dice.

Giancarlo Tartaglia

"Il giornale è il mio amore". È il titolo del libro che lo storico direttore della Fnsi, Giancarlo Tartaglia, ha dedicato ad Alberto Bergamini, "inventore del giornalismo moderno", come spiega il volume pubblicato da Edizioni All Aroud (2018). In questi giorni in cui l'emergenza sanitaria rende necessario restare a casa, l'autore ne ripropone in un video, pubblicato sul canale Youtube della casa editrice, i contenuti e il messaggio.

«In tempi di crisi e di epidemie come quella che stiamo vivendo, il giornale è uno strumento fondamentale per capire, per conoscere, per approfondire e anche per riempire il nostro tempo in casa. Il giornale è uno strumento fondamentale per la vita collettiva, ma soprattutto per la democrazia di un Paese. Questo libro vuole narrare le vicende di un grande giornalista e di un grande direttore di giornale», spiega Tartaglia, che è anche segretario generale della Fondazione sul giornalismo italiano intitolata a Paolo Murialdi.

Fondatore e direttore de "Il Giornale d'Italia", il quotidiano più diffuso per decenni nel centro e nel Mezzogiorno, giornalista e politico, Bergamini – ricorda ancora Tartaglia – ha inventato la terza pagina, ha introdotto l'uso delle illustrazioni e delle fotografie, ha messo al centro del giornalismo la ricerca e l'inseguimento costante delle notizie, arrivando a pubblicare sino a sette edizioni al giorno del suo giornale.

Senatore del Regno, è stato, insieme ad Albertini e Frassati, l'artefice e l'interprete di una stagione irripetibile della storia politico-giornalistica del nostre Paese.



