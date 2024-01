Un momento della celebrazione di Mario Francese a Siracusa (Foto: assostampasicilia.it) Un momento della celebrazione di Mario Francese a Palermo (Foto: assostampasicilia.it)

26 Gen 2024

Mario Francese, a 45 anni dall’omicidio il ricordo a Palermo e Siracusa

Il cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia fu ucciso a colpi di pistola dalla mafia il 26 gennaio 1979 mentre stava tornando a casa.

Nel giorno del 45esimo anniversario dell’omicidio è stato ricordato a Palermo nella mattinata di venerdì 26 gennaio 2024 Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, ucciso a colpi di pistola dalla mafia mentre stava tornando a casa. La cerimonia è stata organizzata da Assostampa e dal Gruppo cronisti in viale Campania. Presenti davanti alla targa che ricorda il giornalista il segretario regionale di Assostampa Giuseppe Rizzuto, la presidente del consiglio regionale Tiziana Tavella, Mario Pintagro del direttivo regionale del Gruppo cronisti, Claudia Mirto, presidente del Gruppo pensionati e il segretario provinciale di Assostampa Palermo Gianluca Caltanissetta. Hanno partecipato anche il presidente dell’ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, l'assessore comunale Piero Alongi, il prefetto Massimo Mariani, il questore Maurizio Calvino, Luigi Perollo, delegato dall'arcivescovo Corrado Lorefice e il figlio di Mario Francese, Giulio. Alla cerimonia c'era anche una rappresentata di studenti dell'istituto Einaudi-Pareto.



Il sacrificio di Mario Francese – ha detto il segretario di Assostampa Giuseppe Rizzuto - è patrimonio collettivo di tutti i giornalisti italiani». Giulio Francese, il figlio del giornalista ucciso nel 1979, ha aggiunto: «Anche oggi nel giorno dell’anniversario della morte di mio padre, dobbiamo ricordare i sacrifici degli altri giornalisti siciliani uccisi che hanno pagato con la vita l’amore per la verità e per la giustizia».



La figura di Mario Francese è stata celebrata anche a Siracusa. A organizzare l’evento Assostampa Siracusa, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, l’Associazione siciliana della Stampa, il Comune di Siracusa e il presidio di Libera. La commemorazione si è svolta davanti alla targa che ricorda il cronista del Giornale di Sicilia ucciso.



«Ritrovarsi qui, ogni anno, vuole dire rinnovare un impegno – ha sottolineato il segretario provinciale di Assostampa, Prospero Dente – Lo facciamo insieme alle istituzioni e al mondo della società civile perché quanti hanno sacrificato la loro vita svolgendo il loro compito al servizio della verità e della giustizia appartengono ad ognuno di noi».



Al Giardino Francese, insieme al Prefetto, erano presenti anche il procuratore della Repubblica, Sabrina Gambino, l’assessore alla Cultura e alla Legalità del Comune di Siracusa, Fabio Granata, l’assessore comunale Salvatore Consiglio, i comandanti dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, dell’Aeronautica militare, della Marina militare e rappresentanti della Polizia di Stato e di varie associazioni di categoria. All’evento ha partecipato anche Giovanna Raiti, sorella di Salvatore, uno dei carabinieri uccisi il 16 giugno del 1982 sulla circonvallazione di Palermo.