Matera, aggredita troupe Rai. La solidarietà di Assostampa e Odg

Ad Irsina giornalisti della Tgr 'affrontati' e minacciati da due persone di nazionalità italiana durante le riprese di un servizio sulla presenza di soggetti positivi al Covid-19 nei centri di accoglienza per migranti. Angelo Oliveto e Domenico Sammartino: «Nuovo attacco al diritto di cronaca».

La sede Rai di Potenza (Foto: Redshift87 via wikimedia.org)

L'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione della Stampa di Basilicata esprimono «solidarietà e vicinanza ai colleghi della Tgr Basilicata aggrediti e minacciati ad Irsina, in provincia di Matera, da due persone di nazionalità italiana, durante le riprese di un servizio sulla presenza di soggetti positivi al Covid-19 nei centri di accoglienza per migranti».

Ordine e sindacato regionali, si legge in una nota congiunta, «condannano, con forza, quanto accaduto. Un episodio gravissimo, un nuovo attacco al diritto di cronaca e alla professionalità di chi, come i colleghi della Tgr Basilicata, quotidianamente, con il proprio lavoro, garantiscono ai cittadini il diritto a una corretta informazione».

L'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione della Stampa di Basilicata, concludono i presidenti Domenico Sammartino e Angelo Oliveto, «chiedono che forze dell'ordine e magistratura facciano, al più presto, piena luce sull'episodio, individuando gli autori delle minacce e delle aggressioni, chiamandoli a rispondere delle loro responsabilità».